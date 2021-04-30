Докази цього з’явилися в Instagram DJ Khaled.

Зокрема, у мікроблозі DJ Khaled з’явилося фото Каньє Веста, на якому чітко видно обручку на безіменному пальці репера.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DJ KHALED (@djkhaled)



Крім того, в Instagram Stories також можна побачити кільце на руці Веста.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.