Каньє Вест і Кім Кардаш’ян, які зараз знаходяться на стадії розлучення, разом сходили на вечерю зі спільними друзями.

Про це повідомляє Just Jared.

Зоряну пару помітили, коли вони виходили з ресторану Nobu в Малібу, Каліфорнія.

На вечірку Кім прийшла в яскраво-фіолетовому боді, поверх якого одягла темно-бордовий шкіряний плащ, а Каньє був одягнений в повністю чорне вбрання і чорну бейсболку.

Цікаво, що подружжя поїхало із закладу на одному автомобілі: Вест – за кермом, а Кардаш’ян – на пасажирському сидінні.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.