Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Каньє зазначив, що ідея про створення соцмережі – Jesus Tok – до нього прийшла, коли він разом зі своєю донькою дивився відео на Tik Tok. За його словами, більшість контенту там не призначено для дітей, але йому сподобалася технологія.
“Ми молимося, щоб ми могли співпрацювати з Tik Tok, щоб створити християнську контрольовану версію, яка буде безпечною для маленьких дітей і всього світу. В ім’я Ісуса, амінь”, – наголосив репер.
- 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- 9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.
- 22 липня стало відомо, що Вест не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де провів передвиборний мітинг.