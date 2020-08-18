Американський репер Каньє Вест, який раніше заявив, що буде балотуватися в президенти США, має намір створити Tik Tok для віруючих.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Каньє зазначив, що ідея про створення соцмережі – Jesus Tok – до нього прийшла, коли він разом зі своєю донькою дивився відео на Tik Tok. За його словами, більшість контенту там не призначено для дітей, але йому сподобалася технологія.

“Ми молимося, щоб ми могли співпрацювати з Tik Tok, щоб створити християнську контрольовану версію, яка буде безпечною для маленьких дітей і всього світу. В ім’я Ісуса, амінь”, – наголосив репер.