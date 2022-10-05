Нещодавно американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) з’явився на показі моди у Парижі у футболці з надписом "White Lives Matter", за це його розкритикували, зокрема редакторка Vogue Габріелла Карефа-Джонсон.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Американський репер, продюсер та дизайнер Каньє Вест на тижні моди у Парижі представив лонгслів (футболку з довгим рукавом) з надписом “White Lives Matter”, що означає “Життя білих важливе”.

Сам Каньє також був одягнений у футболку із зображенням Папи Римського Іоанна Павла II і надписом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей надпис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців Black Lives Matter. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа Кендіс Оуенс також одягнула футболку з надписом “White Lives Matter”.

За це Каньє Вест отримав шквал критики у соціальних мережах. Його звинуватили у тому, що таким вчинком він підтримує ідеологію переваги білої раси. Через зростання переваги білої раси та фашистської ідеології в усьому світі, багато користувачів мережі закликали шанувальників Каньє Веста переглянути свою підтримку дизайнера.

Колишня редакторка Vogue Габріелла Карефа-Джонсон, яка була присутня на показі, була однією з перших, хто розкритикував вчинок Каньє Вест. Натомість Каньє Вест розпочав особисту атаку проти неї в серії публікацій в Instagram, які підривають її позиції в індустрії.

Користувачі соцмережі підтримали Карефу-Джонсон та написали низку коментарів на її підтримку.

“Ні, ти знущаєшся з чорношкірої жінки, в моді, де нас так мало – і для чого? Такий низький удар”, – прокоментував один із постів фотограф Кемпбелл Адді.

Директорка Vanity Fair Ніколь Мартін Шапото також підтримала Карефу-Джонсон, сказавши: “Ви, очевидно, налякані її інтелектом і блиском”.

Також фотограф Райан Джеймс Карутерс написав: “Надзвичайно непростимо. Між іронією та ненавистю пролягає тонка межа. Ці сорочки — не що інше, як посудини ненависті — насмішка над реальними рухами, спрямованими на розширення можливостей і підтримку кольорових людей. Коли хтось настільки поглинений власним багатством, нарцисизмом і привілеями, він втрачає будь-яке відчуття реальності. Слова мають актуальність у реальному світі та мають наслідки за межами його міхура, він просто не бачить нічого, крім власного відображення”.

Варто зазначити, що нещодавно американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) заявив, що він розриває угоду щодо лінії одягу Yeezy Gap через порушення контракту, натомість він планує відкрити власні магазини.

У повідомленні зазначається, що адвокат Каньє Веста повідомив виданню, що в четвер до мережі одягу було надіслано листа з проханням розірвати контракт між Gap і компанією Yeezy.

Конфлікт стався трохи більше ніж через рік після того, як перший товар Yeezy — синя пухова куртка з’явилася в магазинах Gap. Про угоду було гучно оголошено в червні 2020 року і вона мала б тривати 10 років і, як сподівався Gap, приносити щорічні продажі понад 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, що 5 липня 2020 року американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США. Пізніше Каньє Уест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. У планах була боротьба з дезодорантами, зубними пастами та іншою хімією, яка “заважає служити Господу”.

Крім того, у 2018 році Каньє Вест зустрівся з 45 президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. На ланч із президентом Вест прийшов у червоній кепці з гаслом Трампа “Зробимо Америку знову великою!”. Він пояснив журналістам, що ця кепка надає йому сили. Репер розповів, що гасло сподобалося йому ще під час передвиборчої кампанії.