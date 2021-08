Каньє Вест натякнув на колаборацію із The Weeknd у новому альбомі «Donda»

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі.

Такий же скриншот опублікував продюсер Майк Дін, який також працює над “Donda”. Чутки про співпрацю виконавців підігрів й менеджер The Weeknd Вассім Слейбі. Він прокоментував публікацію за допомогою емодзі.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” стане десятим студійним альбомом Каньє Веста. Репер назвав його в честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це стало головною трагедією для артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

У липні минулого року репер змінив назву альбому на “Dondа”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще минулого року. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.

Однак про деякі деталі майбутнього альбому репер все ж розповів. Наприклад, він опублікував офіційну обкладинку “Dondа”.

Ексклюзивна прем’єра

23 липня на стадіоні в Атланті пройшов концерт з презентацією нового довгоочікуваного альбому. Каньє запросив обмежену кількість слухачів. Водночас деякі фрагменти його треків потрапили у мережу.

В новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні стосунки з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.

“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?” – співає Вест.

За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.

До цього інсайдери повідомляли про те, що Каньє написав пісню про відносини з Кім в шлюбі. Кардаш’ян про це відомо.

Перед офіційною прем’єрою Вест хоче провести ще один закритий захід на Mercedes-Benz Stadium в Атланті. Виконавець працював над альбомом на цьому стадіоні. Він жив у тісній кімнаті, яку показав фоловерам в Instagram.

Натомість сервіс Apple Music вже почав пряму трансляцію підготовки Каньє і його команди до івенту. Кожен може спостерігати, що відбувається на стадіоні прямо зараз.