Після того, як Кім Кардаш’ян подала на розлучення стало відомо, що Каньє Вест обірвав з нею спілкування.

Про це повідомляє видання Page Six, посилаючись на інформацію інсайдерів.

Зазначається, що телезірка і репер більше не розмовляють один з одним. Каньє змінив всі телефонні номери і сказав дружині, що вона може зв’язатися з ним тільки через його охорону.

За даними інсайдерів, Вест вирішив раптово обірвати всі зв’язки з дружиною ще до того, як вона подала на розлучення.

Але, незважаючи на ворожість, пара продовжує спільно виховувати своїх дітей, і Каньє регулярно відвідує їх вдома в Південній Каліфорнії, поки Кім відсутня.

“Вона довіряє йому дітей, незважаючи на те, що відбувається. Він любить їх і часто з ними бачиться. Вона виходить з дому, а він приходить і тусується з дітьми. У них є ціла армія нянь, так що перехідний період дається всім легко”, – розповів інсайдер.

Він також додав, що Кім володіє землею навколо будинку, але сам будинок купив Каньє, вартість ремонту вони поділили навпіл. Кім боролася за це місце і перемогла. Водночас, у Каньє є ранчо у Вайомінгу, але в Лос-Анджелесі він працює над музикою.

Що стосується фінансів, за словами джерела, їх розділ стався швидко і легко, завдяки шлюбному контракту.

“Це був той випадок: ти залиш собі свої гроші, а я залишу свої”, – резюмував він.

Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.