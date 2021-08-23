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Каньє Вест опублікував в Instagram адресу Дрейка

Американський репер Каньє Вест опублікував адресу свого колеги Дрейка. Конфлікт між зірками вийшов на новий рівень.

Понеділок, 23 серпня 2021, 21:02

Про це повідомляє Pop Crave.

Таким чином Вест відреагував на нещодавній трек Дрейка, у якому той начебто згадав його.

“Забий Ye нічого не змінити, все вже вирішено”, – співає Дрейк у новому треку Betrayal.

Шанувальники Веста вирішили, що Дрейк навмисно принизив колегу, натякнувши на його творчу кризу та постійне відтягування прем’єри нового альбому Donda.

Через кілька годин після виходу треку Вест опублікував геолокацію на карті Google у Торонто, Канада, де мешкає Дрейк.

Однак згодом репер видалив свій пост, опублікувавши кілька світлин, що натякають на прем’єру альбому Donda.

Дрейк у відповідь на це записав Stories, у якій гучно сміється.

Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі. 

Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.

“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, так що припни язика”, – написав тоді Вест в Twitter.

Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.

  • На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
  • Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі. Ймовірно, таким способом він натякає на колаборацію.
Теги: Дрейк, Каньє Вест, скандал

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