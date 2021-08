Каньє Вест опублікував в Instagram адресу Дрейка

Про це повідомляє Pop Crave.

Таким чином Вест відреагував на нещодавній трек Дрейка, у якому той начебто згадав його.

“Забий Ye нічого не змінити, все вже вирішено”, – співає Дрейк у новому треку Betrayal.

Шанувальники Веста вирішили, що Дрейк навмисно принизив колегу, натякнувши на його творчу кризу та постійне відтягування прем’єри нового альбому Donda.

Через кілька годин після виходу треку Вест опублікував геолокацію на карті Google у Торонто, Канада, де мешкає Дрейк.

Однак згодом репер видалив свій пост, опублікувавши кілька світлин, що натякають на прем’єру альбому Donda.

Дрейк у відповідь на це записав Stories, у якій гучно сміється.

Drakes reaction after finding out Kanye leaked his addy😭 pic.twitter.com/t2H5lEQtvQ — Jacob🦋 (@G999Jacob) August 23, 2021

Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі.

Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.

“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, так що припни язика”, – написав тоді Вест в Twitter.

Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.