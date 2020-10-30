Про це зірка повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“Голограма з небес. На мій день народження Каньє зробив мені найпродуманіший подарунок в житті”, – зазначила Кім.
За її словами, голограма вийшла настільки реалістичною, що вона, її сестри, брат і мама переглядали її багато разів.
Кардашьян також подякувала Каньє за спогад, яке залишиться з нею на все життя.
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For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike and we watched it over and over, filled with lots so tears and emotion. I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨
- Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян влаштувала вечірку на честь свого 40-річчя на тропічному острові, незважаючи на те, що в світі пандемія коронавірусу.