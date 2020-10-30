Відомий репер Каньє Вест подарував на ювілей своєї дружини Кім Кардашьян голограму її померлого батька - Роберта Кардашьяна.

Про це зірка повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Голограма з небес. На мій день народження Каньє зробив мені найпродуманіший подарунок в житті”, – зазначила Кім.

За її словами, голограма вийшла настільки реалістичною, що вона, її сестри, брат і мама переглядали її багато разів.

Кардашьян також подякувала Каньє за спогад, яке залишиться з нею на все життя.