Про це повідомляє американський журнал Robb Report.

Так, у понеділок 2 Chainz оголосив в своєму Instagram-акаунті, що він прокинувся цього ранку і виявив воістину несподіваний сюрприз. Він також опублікував три фотографії всюдихода вартістю 120 000 доларів.

На фотографіях можна побачити відомий український всюдихід, який зазвичай має яскраве різнокольорове забарвлення, але Sherp для 2 Chainz відрізняється текстурованою монохромною обробкою, яка добре поєднується з кросівками та лінією одягу Веста.

 

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Woke up to a really dope present – Virgo season is upon us 💙🙌🏿 #GODISLOVE #SOHELPMEGOD

Публикация от 2 Chainz Aka Tity Boi (@2chainz)

  • Нагадаємо, на вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.