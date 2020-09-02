Про це повідомляє американський журнал Robb Report.
Так, у понеділок 2 Chainz оголосив в своєму Instagram-акаунті, що він прокинувся цього ранку і виявив воістину несподіваний сюрприз. Він також опублікував три фотографії всюдихода вартістю 120 000 доларів.
На фотографіях можна побачити відомий український всюдихід, який зазвичай має яскраве різнокольорове забарвлення, але Sherp для 2 Chainz відрізняється текстурованою монохромною обробкою, яка добре поєднується з кросівками та лінією одягу Веста.
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Woke up to a really dope present – Virgo season is upon us 💙🙌🏿 #GODISLOVE #SOHELPMEGOD
- Нагадаємо, на вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.