Знімки Каньє опублікував в своєму Instagram.

Ця серія з’явилася всього через кілька днів після того, як Вест опублікував фотографію будинку свого дитинства. При цьому решту контенту репер видалив зі своєї сторінки.

Серед нових фотографій одна з великою яскравою татуюванням на спині чоловіки, на якій зображені дві жінки, що тягнуться один до одного.

На інших зображеннях чорна маска, що валяються на підлозі. Ще одне фото з відчиненими дверима.

І низка інших зображень із людиною, яка йде вночі.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.