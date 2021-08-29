Каньє Вест пояснив, чому записав трек з репером DaBaby після його гомофобних заяв

Репер Каньє Вест пояснив, чому наважився на співпрацю з виконавцем DaBaby, який нещодавно потрапив у гучний скандал через свої гомофобні заяви.

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Як відомо, DaBaby з’явився на сцені під час презентації альбому Веста “Donda”. Разом з ним з’явився Мерілін Менсон. Фанати Каньє обурилися, адже були впевнені, що замість DaBaby повинен був виступити Jay-Z.

Шанувальники репера розкритикували появу Менсона та DaBaby.

Кілька тижнів тому DaBaby під час виступу на одному з фестивалів у Маямі зробив кілька гомофобних заяв про геїв, ВІЛ та СНІД.

“Якщо ви не прийшли сьогодні з ВІЛ, СНІД, будь-яким з цих смертельних захворювань, що передаються статевим шляхом, від яких ви помрете через два-три тижні, увімкніть ліхтарик свого мобільного телефону”, – сказав він натовпу на фестивалі Rolling Loud.

На цьому невдалі жарти репера не закінчилися. Він зробив ще кілька заяв про геїв, а потім продовжив дискусію в Instagram.

Тоді репер наголосив, що його фанати-геї дбають про себе. Мовляв, він мав на увазі заклик піклуватися про своє здоров’я, а не намагався образити представників ЛГБТ. Також виконавець перепросив.

Заяви DaBaby набули нечуваного розголосу. На початку серпня організатори Lollapalooza за кілька днів до події відмовилися від співпраці з репером через його гомофобні заяви.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW — Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021

Та й персона Меріліна Менсона видалася публіці неоднозначною, враховуючи те, що кілька жінок звинуватили його у насильстві.

Після шквалу обурень Вест вирішив прокоментувати, чому DaBaby з’явився на презентації його альбому. Він виклав фрагмент листувань з менеджером DaBaby.

Співрозмовники обговорюють доцільність співпраці між Вестом та DaBaby. Однак Каньє наполягав, що спільному треку бути.

“DaBaby був єдиною людиною, яка сказала, що голосуватиме за мене публічно”, – написав Вест, згадуючи вибори президента США.

Потім Вест опублікував листування з DaBaby, у якому репер пише, що досі не розуміє, чи співпрацюватиме з ним. На це Каньє відповів, що люди навколо нього намагаються його знищити.

“Але Бог має мати кращий план”, – написав Вест.

“План, який неможливо зупинити”, – додав DaBaby.

Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.

Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.