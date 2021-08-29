Каньє Вест пояснив, чому записав трек з репером DaBaby після його гомофобних заяв

Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, DaBaby з’явився на сцені під час презентації альбому Веста “Donda”. Разом з ним з’явився Мерілін Менсон. Фанати Каньє обурилися, адже були впевнені, що замість DaBaby повинен був виступити Jay-Z.
Шанувальники репера розкритикували появу Менсона та DaBaby.
Кілька тижнів тому DaBaby під час виступу на одному з фестивалів у Маямі зробив кілька гомофобних заяв про геїв, ВІЛ та СНІД.
“Якщо ви не прийшли сьогодні з ВІЛ, СНІД, будь-яким з цих смертельних захворювань, що передаються статевим шляхом, від яких ви помрете через два-три тижні, увімкніть ліхтарик свого мобільного телефону”, – сказав він натовпу на фестивалі Rolling Loud.
На цьому невдалі жарти репера не закінчилися. Він зробив ще кілька заяв про геїв, а потім продовжив дискусію в Instagram.
Тоді репер наголосив, що його фанати-геї дбають про себе. Мовляв, він мав на увазі заклик піклуватися про своє здоров’я, а не намагався образити представників ЛГБТ. Також виконавець перепросив.
Заяви DaBaby набули нечуваного розголосу. На початку серпня організатори Lollapalooza за кілька днів до події відмовилися від співпраці з репером через його гомофобні заяви.
Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW
— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021
Та й персона Меріліна Менсона видалася публіці неоднозначною, враховуючи те, що кілька жінок звинуватили його у насильстві.
Після шквалу обурень Вест вирішив прокоментувати, чому DaBaby з’явився на презентації його альбому. Він виклав фрагмент листувань з менеджером DaBaby.
Співрозмовники обговорюють доцільність співпраці між Вестом та DaBaby. Однак Каньє наполягав, що спільному треку бути.
“DaBaby був єдиною людиною, яка сказала, що голосуватиме за мене публічно”, – написав Вест, згадуючи вибори президента США.
Потім Вест опублікував листування з DaBaby, у якому репер пише, що досі не розуміє, чи співпрацюватиме з ним. На це Каньє відповів, що люди навколо нього намагаються його знищити.
“Але Бог має мати кращий план”, – написав Вест.
“План, який неможливо зупинити”, – додав DaBaby.
Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.
Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.
Що відомо про альбом “Donda”?
“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.
Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.
Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.
Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.
Очікувалося, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.
- В травні Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному щонайменше тричі.
- 26 серпня відбулася третя презентація альбому репера Каньє Веста Donda. Вкотре презентація була успішною, але альбом так і не вийшов. Особливо глядачів вразила поява Кім Кардаш’ян у весільній сукні від Balenciaga.