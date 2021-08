Каньє Вест пояснив, чому записав трек з репером DaBaby після його гомофобних заяв

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, DaBaby з’явився на сцені під час презентації альбому Веста “Donda”. Разом з ним з’явився Мерілін Менсон. Фанати Каньє обурилися, адже були впевнені, що замість DaBaby повинен був виступити Jay-Z.

Шанувальники репера розкритикували появу Менсона та DaBaby.

Кілька тижнів тому DaBaby під час виступу на одному з фестивалів у Маямі зробив кілька гомофобних заяв про геїв, ВІЛ та СНІД.

“Якщо ви не прийшли сьогодні з ВІЛ, СНІД, будь-яким з цих смертельних захворювань, що передаються статевим шляхом, від яких ви помрете через два-три тижні, увімкніть ліхтарик свого мобільного телефону”, – сказав він натовпу на фестивалі Rolling Loud.

На цьому невдалі жарти репера не закінчилися. Він зробив ще кілька заяв про геїв, а потім продовжив дискусію в Instagram.

Тоді репер наголосив, що його фанати-геї дбають про себе. Мовляв, він мав на увазі заклик піклуватися про своє здоров’я, а не намагався образити представників ЛГБТ. Також виконавець перепросив.

Заяви DaBaby набули нечуваного розголосу. На початку серпня організатори Lollapalooza за кілька днів до події відмовилися від співпраці з репером через його гомофобні заяви.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW

— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021