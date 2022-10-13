Американський репер, продюсер та дизайнер Каньє Вест показав відео з порнографією під час зустрічі з керівниками компанії Adidas.

Про це повідомляє Page Six.

Каньє Вест завантажив на YouTube 30-хвилинний ролик під назвою “Останній тиждень”, до якого також додав відео із зустрічі з керівниками Adidas.

На відео видно, як репер Каньє Вест і двоє його представників сидять разом із двома керівниками спортивного бренду Adidas на чорних стільцях, поставлених півколом у порожній кімнаті. На відео обличчя всіх учасників розмито, окрім обличчя Каньє Веста, який тримав телефон горизонтально та показував порнографічне відео співробітникам Adidas.

Через кілька секунд один із чоловіків запитав: “Це порнофільм?”, на що Вест відповів: “Так”. Після чого чоловік попросив прибрати телефон.

Попри дискомфорт, засновник Yeezy продовжував тримати свій телефон перед обличчями співробітників Adidas.

У такий спосіб репер намагався провести паралель між сюжетом порнографічного відео і співпрацею бренду Каньє Веста Yeezy з компанією Adidas.

“Я буду працювати з Adidas, лише якщо він буде генеральним директором”, — сказав Вест й вказав на одного з членів своєї команди.

Також він зазначив: “Ви, хлопці, вчинили неправильно з боку компанії, бізнесу та партнерства. Вся ідея цього відео полягає в тому, що хлопець зрадив, а потім дівчина сказала: “Ну, тоді я зроблю те, що є твоїм найгіршим жахом”.

Далі Каньє Вест вказав на людину, яку він хоче призначити генеральним директором, й сказав: “Це ваш найстрашніший жах”.

Один із представників Каньє Веста заявив: “Те, що ви зараз відчуваєте, — це надзвичайний дискомфорт, і саме в цьому суть. Тому що коли хтось краде ідеї цієї людини, її творіння, це ніби ви викрадаєте дитину. Усі вони – діти його розуму, а ти їх викрав”.

Пізніше Каньє Вест підвівся і почав розповідати про те, що він – “король культури”, додавши: “Наша армія настільки підготовлена. Це інший рівень ядерної активності, від якої ніхто не відновиться”. Потім він покинув зустріч.

Варто зазначити, що у червні Каньє Вест розкритикував Adidas за їхнє літнє взуття Adilette 22, заявивши, що дизайн взуття був копією його Yeezy Slide.

Поки ще невідомо, чи припинить Каньє Вест співпрацю з Adidas, хоча минулого місяця він погрожував, що зробить це, коли закінчиться його контракт. Проте Adidas може випередити американського репера. Адже минулого тижня компанія оголосила, що її співпраця з Каньє Вестом “переглядається” після скандалу з футболками співака “White Lives Matter”.

Нагадаємо, що нещодавно американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) з’явився на показі моди у Парижі у футболці з надписом “White Lives Matter”, за що його розкритикували, зокрема редакторка Vogue Габріелла Карефа-Джонсон.

Американський репер, продюсер та дизайнер Каньє Вест на тижні моди у Парижі представив лонгслів (футболку з довгим рукавом) з надписом “White Lives Matter”, що означає “Життя білих важливе”.

Сам Каньє також був одягнений у футболку із зображенням Папи Римського Івана Павла II і написом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей надпис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців Black Lives Matter. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа, Кендіс Оуенс також одягнула футболку з надписом “White Lives Matter”.