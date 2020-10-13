Про це повідомляють #Букви.
У лютому 2018 року Каньє Вест (не вперше) видалив свої акаунти у соцмережах Twitter і Instagram. До Twitter він згодом повернувся і досі активно його веде. В Instagram Каньє також повертався, проте, ненадовго: профіль не був активний з жовтня 2018 року.
Перша публікація Вести після повернення — агітаційне відео з закликом підтримати його на прийдешніх виборах президента США, як вписаного кандидата (такого, що не вказаний в бюлетені офіційно).
Нагадаємо, 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.
22 липня стало відомо, що Вест не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де провів передвиборний мітинг.
Згодом стало відомо, що Каньє Весту можуть висунути звинувачення у підробці підписів для участі у виборах. У його рідному штаті визнали недійсними майже половину підписів на його підтримку.
- Про те, як Каньє Вест, який контактує з Дональдом Трампом, може бути використаний на майбутніх виборах президента, читайте у матеріалі.