Американський репер та кандидат у президента США Каньє Вест повернувся до Instagram після 2 років мовчання.

Про це повідомляють #Букви.

У лютому 2018 року Каньє Вест (не вперше) видалив свої акаунти у соцмережах Twitter і Instagram. До Twitter він згодом повернувся і досі активно його веде. В Instagram Каньє також повертався, проте, ненадовго: профіль не був активний з жовтня 2018 року.

Перша публікація Вести після повернення — агітаційне відео з закликом підтримати його на прийдешніх виборах президента США, як вписаного кандидата (такого, що не вказаний в бюлетені офіційно).

Нагадаємо, 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.

9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.

22 липня стало відомо, що Вест не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де провів передвиборний мітинг.

Згодом стало відомо, що Каньє Весту можуть висунути звинувачення у підробці підписів для участі у виборах. У його рідному штаті визнали недійсними майже половину підписів на його підтримку.