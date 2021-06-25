Каньє Вест позивається проти мережі американських гуртово-роздрібних магазинів Walmart через продаж ймовірного підроблення моделі його кросівок.

Про це повідомляє видання TMZ.

Каньє і його компанія Yeezy стверджують, що гігант роздрібної торгівлі скопіював дизайн його відомих Yeezy Foam Runner.

Своє взуття Вест презентував ще у 2019 році. У 2020 його розпродавали за 75 доларів за пару. Yeezy стверджує, що Walmart потім зробив точну копію моделі та продавав її за ціною трохи менш як 25 доларів за пару, користуючись тим, що взуття від Веста було популярним.

Позивачі стверджують, що надсилали до Walmart юридичні попередження і просили прибрати товар зі свого сайту, але цього не сталося.

Водночас Walmart стверджує, що продукт, згаданий у скарзі, продається не ними, а сторонніми продавцями на торговельному майданчику.