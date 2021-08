Відповідне оголошення з’явилося на його сайті.

“Donda Stem Player” можна придбати за 200 доларів. Крім прослуховування треків виробник пропонує можливість кастомізувати будь-яку музику.

На сайті зазначено, що пристрій дозволяє “керувати вокалом, ударними, басом, семплами”, а також “додавати ефекти і розділяти будь-яку пісню” і багато іншого.

Технічні характеристики пристрою такі:

8 ГБ пам’яті

роз’єм 3,5 мм

динамік 97 дБ

4 елементи з підсвітленням

екран з олеофобним покриттям

підтримка Bluetooth

підтримка форматів .AIFF .AIF .FLAC .M4A .MP3 .WAV .WAVE .AAC .ALAC .MP4

В комплекті — сам плеєр, провід USB-C, чохол для транспортування.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу. Читайте також: Каньє Вест натякнув на колаборацію із The Weeknd у новому альбомі «Donda»