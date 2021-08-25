Відповідне оголошення з’явилося на його сайті.
“Donda Stem Player” можна придбати за 200 доларів. Крім прослуховування треків виробник пропонує можливість кастомізувати будь-яку музику.
На сайті зазначено, що пристрій дозволяє “керувати вокалом, ударними, басом, семплами”, а також “додавати ефекти і розділяти будь-яку пісню” і багато іншого.
Технічні характеристики пристрою такі:
- 8 ГБ пам’яті
- роз’єм 3,5 мм
- динамік 97 дБ
- 4 елементи з підсвітленням
- екран з олеофобним покриттям
- підтримка Bluetooth
- підтримка форматів .AIFF .AIF .FLAC .M4A .MP3 .WAV .WAVE .AAC .ALAC .MP4
В комплекті — сам плеєр, провід USB-C, чохол для транспортування.
Що відомо про альбом “Donda”?
“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.
Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.
Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.
Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.
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Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.
- На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
- Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі. Ймовірно, таким способом він натякає на колаборацію.