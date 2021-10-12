Репер та дизайнер Каньє Вест виставив на продаж ранчо у Вайомінгу, де мешкав більшу частку часу впродовж останніх років.

Про це повідомляє видання TMZ.

Днями стало відомо, що Вест придбав особняк в Малібу за 57 мільйонів доларів. Після цього з’явилося оголошення про продаж його ранчо на 1400 соток Monster Lake у Вайомінгу.

Вест просить за нього 11 млн доларів, що на 3 млн більше, ніж те, що він сам заплатив, коли купляв ранчо у 2019 році.

Вест вперше оселився на цьому ранчо у 2018-му. Там він працював над власним альбомом, кількома альбомами інших виконавців, а також спільним проєктом з Kid Cudi.

З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо, а його дружина — Кім Кардаш’ян — жила в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.

В одному з епізодів реаліті-шоу “Сімейство Кардаш’ян” вона розповідала:

“Він щороку виїжджає в інший штат. А я повинна бути разом з ним, щоб ростити дітей, розумієте? І він прекрасний батько, він виконав приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга. Я не можу цього зробити. У нього повинна бути дружина, яка буде у всьому його підтримувати, буде подорожувати з ним і робити все для нього…”.