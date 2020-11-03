Американський репер та кандидат у президенти США Каньє Вест проголосував сам за себе на президентських виборах.

Про це він повідомив в Twitter.

“Сьогодні я голосую вперше в своєму житті на виборах президента Сполучених Штатів, і за того, кому я насправді довіряю… себе”, – написав Вест.

Нагадаємо, 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.

9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.

22 липня стало відомо, що Вест не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де провів передвиборний мітинг.

Згодом стало відомо, що Каньє Весту можуть висунути звинувачення у підробці підписів для участі у виборах. У його рідному штаті визнали недійсними майже половину підписів на його підтримку.

Про те, як Каньє Вест, який контактує з Дональдом Трампом, може бути використаний на майбутніх виборах президента, читайте у матеріалі.