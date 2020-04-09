Американський реп-виконавець Каньє Вест і його проєкт Sunday Service проведуть пасхальну службу в онлайн-форматі.

Про це пише Hypebeast.

Служба Веста пройде в партнерстві з телепроповідником Джоелом Остіном. До пандемії музикант вів переговори з Остіном про можливість проведення Sunday Service в його церкві у Лос-Анджелесі, яка потім буде транслюватися в Х’юстоні.

Очікується, що в службі також візьме участь Мерайя Кері, яка виконає пісню “Hero”, присвятивши її медичним працівникам, а також актор Тайлер Перрі.

Варто зазначити, що католицький великдень цього року випадає на 12 квітня.

Sunday Service Choir – це американська євангельська група, очолювана репером і продюсером Каньє Вестом. Починаючи з січня 2019 року, група виступає щонеділі.