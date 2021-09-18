Про це пише Dazed.
Кліп зняв режисер і фотограф Нік Найт, який постійно співпрацює з репером.
У ролику використовуються кадри з презентації “Donda” на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, яку курирував креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.
На початку кліпу Каньє виступає на сцені, коли звучить уривок з іншої пісні з альбому “No Child Left Behind”. Під цей трек освітлений прожекторами Вест відлітає на небеса, де зустрічається зі своєю матір’ю.
Нагадаємо, “Donda” – десятий студійний альбом Каньє Веста, який він назвав на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому “Graduation”.
- Каньє Вест звинуватив компанію Universal у тому, що вона випустила його новий альбом “Donda” без його згоди.