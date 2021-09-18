Американський репер Каньє Вест представив кліп на трек "24" зі свого нового студійного альбому "Donda".

Про це пише Dazed.

Кліп зняв режисер і фотограф Нік Найт, який постійно співпрацює з репером.

У ролику використовуються кадри з презентації “Donda” на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, яку курирував креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

На початку кліпу Каньє виступає на сцені, коли звучить уривок з іншої пісні з альбому “No Child Left Behind”. Під цей трек освітлений прожекторами Вест відлітає на небеса, де зустрічається зі своєю матір’ю.

Нагадаємо, “Donda” – десятий студійний альбом Каньє Веста, який він назвав на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому “Graduation”.