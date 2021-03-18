Про це пише Bloomberg.
Тепер статок репера перевищує 6,6 млрд доларів, що на 500% більше, ніж торік, коли Вест був практично в боргах.
Yeezy – бізнес Веста з виробництва кросівок – уклав з брендами adidas і Gap угоду, вартість якого оцінюється в 3,2-4,7 млрд доларів.
За інформацією Bloomberg, вартість нової угоди з Gap може скласти 970 мільйонів доларів з цієї суми.
Нові цифри говорять про те, що лінійка Gap в колаборації з Yeezy, яку вони планують запустити до липня, перевищить продажу на 150 мільйонів доларів у 2022 році. Також в Gap розраховують, що протягом восьми років вони стануть брендом з доходом в мільярд доларів.
Продажі його кросівок Adidas виросли на 31% минулого року (річний дохід склав 1,7 млрд доларів).
- Раніше стало відомо, що американський репер і дизайнер Каньє Вест зробить одяг спільно з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc. За словами генерального директора Gap Inc. Соні Сінгал, Каньє “дуже зосереджений” на роботі над колекцією.