Статок американського репера Каньє Уеста різко зріс після того, як він уклав угоду з двома великими світовими брендами одягу — Аdidas і Gap.

Про це пише Bloomberg.

Тепер статок репера перевищує 6,6 млрд доларів, що на 500% більше, ніж торік, коли Вест був практично в боргах.

Yeezy – бізнес Веста з виробництва кросівок – уклав з брендами adidas і Gap угоду, вартість якого оцінюється в 3,2-4,7 млрд доларів.

За інформацією Bloomberg, вартість нової угоди з Gap може скласти 970 мільйонів доларів з цієї суми.

Нові цифри говорять про те, що лінійка Gap в колаборації з Yeezy, яку вони планують запустити до липня, перевищить продажу на 150 мільйонів доларів у 2022 році. Також в Gap розраховують, що протягом восьми років вони стануть брендом з доходом в мільярд доларів.

Продажі його кросівок Adidas виросли на 31% минулого року (річний дохід склав 1,7 млрд доларів).