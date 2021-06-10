Репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.

Про це пише видання TMZ з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що модель та репер почали активно спілкуватися у березні цього року. За даними інсайдерів, у квітні Вест та Шейк разом відвідали захід пам’яті репера DMX. Це підтверджують й меморіальні світшоти із заходу, які отримали Каньє та Ірина.

Ці світшоти розроблені брендом Balenciaga на замовлення компанії Yeezy. Зароблені з продажу цієї лінії одягу кошти Вест передав родині померлого колеги DMX.

При цьому Ірину Шейк у світшоті DMX бачили ще до того, як стартували офіційні продажі. Отже, модель придбала його на меморіальному заході, який організовував Каньє.

Також видання зазначає, що Шейк та Вест приховують свої стосунки. Однак пара потрапила в об’єктив папараці, коли поверталася з відпочинку в французькому провансі. Вест та Шейк полетіли у США на приватному літаку.

Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Бізнесвумен, модель та телезірка Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.