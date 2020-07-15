Про це в коментарі виданню Intelligencer повідомив політтехнолог Стів Крамер.
За словами Крамера, який займався реєстрацією кандидатури Веста на пост президента на території штату Флорида, вся команда займалася збором підписів. Він додав, що у Каньє була хороша перспектива потрапити в бюлетень, але через деякий час “він вибув”.
“Я не можу сказати нічого ні поганого, ні хорошого про Каньє. Кожен робить свій вибір, приймаючи те чи інше рішення. Президентська гонка – одне з найтяжчих випробувань для тих, хто на нього наважується. Кожен, хто робить це вперше, стикається з труднощами і проблемами”, – зазначив Крамер.
Він додав, що команда, яка працювала з Вестом, засмутилася, “але не тому, що втратила роботу, а тому що їм подобалося, що собою являє кампанія Каньє”.
При цьому, офіційно представники Веста і він сам поки нічого не коментували.
- Раніше Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- Американський репер Каньє Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. У планах – боротьба з дезодорантами, зубними пастами та іншою хімією, яка “заважає служити Господу”.