Про це в коментарі виданню Intelligencer повідомив політтехнолог Стів Крамер.

За словами Крамера, який займався реєстрацією кандидатури Веста на пост президента на території штату Флорида, вся команда займалася збором підписів. Він додав, що у Каньє була хороша перспектива потрапити в бюлетень, але через деякий час “він вибув”.

“Я не можу сказати нічого ні поганого, ні хорошого про Каньє. Кожен робить свій вибір, приймаючи те чи інше рішення. Президентська гонка – одне з найтяжчих випробувань для тих, хто на нього наважується. Кожен, хто робить це вперше, стикається з труднощами і проблемами”, – зазначив Крамер.

Він додав, що команда, яка працювала з Вестом, засмутилася, “але не тому, що втратила роботу, а тому що їм подобалося, що собою являє кампанія Каньє”.

При цьому, офіційно представники Веста і він сам поки нічого не коментували.