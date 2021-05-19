Американський репер Каньє Вест розказав скандальні деталі про подружнє життя з моделлю та бізнесвумен Кім Кардаш’ян. Чоловік впевнений, що шлюб був пеклом.

Про це повідомляє видання ET з посиланням на джерела.

Представники Кардаш’ян та Веста публічно заявляють, що пара розійшлася мирно. Вони начебто не тримають зла один на одного.

Однак друзі пари розповідають, що в обох залишилися образи та претензії.

Джерело з близького оточення експодружжя розповіло, що ініціаторкою розлучення стала Кім. Водночас Каньє не був щасливим у цьому шлюбі. Зараз він називає його пеклом.

“Вона була одержима славою, і це зруйнувало їх шлюб. Каньє шкодує, що залишався в цих відносинах так довго. Вона роками ставилася до нього, як до бруду. Постійно проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала”, – каже інсайдер.

Каньє Вест начебто заявив, що сім’я Кардаш’ян-Дженнер схиблена на грошах. Тому він не відчував підтримки у важкі періоди життя.

“Вони постійно оточені драмою”, – заявило джерело.

Репер вважає Кардаш’ян “найгіршою дружиною у світі”, аналізуючи їхній шлюб.

“І чим більше він про це думає, тим більше він усвідомлює, що це було пекло на землі”, – розповіло джерело.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.