Каньє Вест випустив мерч з нагоди прем’єри альбому «Donda», – фото

Колекція одягу та аксесуарів з’явилася на сайті магазину репера.

До колекції увійшли лонгсліви з тематичними принтами, що асоціюються із новим альбомом, й чорні балаклави, схожі на ті, що носив Каньє під час презентацій.

Мерч розробив та створив бренд Balenciaga. На одному з лонгслівів назву альбому написано кирилицею – “Донда”. Крім того, лонгсліви прикрасили зображенням будинку, у якому виріс Каньє, а також іншими атрибутами, пов’язаними з його дитинством та мамою, на честь якої репер назвав альбом.

У колекції також є надпис “2024”. Очевидно, це відсилання до планів Каньє Веста знову балотуватися на виборах президента США, які відбудуться у 2024 році.

Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.

Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікувалося, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.