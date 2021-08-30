Каньє Вест випустив мерч з нагоди прем’єри альбому «Donda», – фото

Колекція одягу та аксесуарів з’явилася на сайті магазину репера.

До колекції увійшли лонгсліви з тематичними принтами, що асоціюються із новим альбомом, й чорні балаклави, схожі на ті, що носив Каньє під час презентацій.

Мерч розробив та створив бренд Balenciaga. На одному з лонгслівів назву альбому написано кирилицею – “Донда”. Крім того, лонгсліви прикрасили зображенням будинку, у якому виріс Каньє, а також іншими атрибутами, пов’язаними з його дитинством та мамою, на честь якої репер назвав альбом.

У колекції також є надпис “2024”. Очевидно, це відсилання до планів Каньє Веста знову балотуватися на виборах президента США, які відбудуться у 2024 році.

Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, відомий американський репер Каньє Вест випустив довгоочікуваний альбом “Donda”, який назвав на честь своєї покійної матері.

Десятий студійний альбом Веста доступний для прослуховування на стрімінгових сервісах Apple Music та Spotify. До ювілейної платівки увійшли 26 композицій, загальна тривалість альбому – понад півтори години.