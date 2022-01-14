Відповідні світлини виклала Мадонна у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Ye та Джулію підтвердили свої стосунки, коли побачили під час побачення в Нью-Йорку. Молоді люди відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім вирушили до ресторану.

Також пара повечеряла у компанії Мадонни та Флойда Мейвезера у ресторані “Delilah” у Західному Голлівуді.

Мадонна вже потоваришувала з новою дівчиною Ye. На світлинах жінки невимушено позували на дивані та обіймалися. Для вечері у ресторані Джулія обрала шкіряні штани з заниженою талією від Factory New York та шкіряний топ із довгими рукавами, а Мадонна – сукню від бренду Chopova Lowena. Співачка також натякнула, що готує новий проєкт.

Сходили на вечерю з Джулією, щоб обговорити мій фільм… До нас приєдналися ще кілька людей, — зазначила Мадонна під дописом в Instagram.

Після того, як був підтверджений роман Каньє та Джулії вони часто з’являються на публіці, залишаючись в центрі уваги медіа на початку цього року.