Відповідні світлини виклала Мадонна у своєму Instagram.
Нагадаємо, що Ye та Джулію підтвердили свої стосунки, коли побачили під час побачення в Нью-Йорку. Молоді люди відвідали мюзикл на Бродвеї, а потім вирушили до ресторану.
Також пара повечеряла у компанії Мадонни та Флойда Мейвезера у ресторані “Delilah” у Західному Голлівуді.
Мадонна вже потоваришувала з новою дівчиною Ye. На світлинах жінки невимушено позували на дивані та обіймалися. Для вечері у ресторані Джулія обрала шкіряні штани з заниженою талією від Factory New York та шкіряний топ із довгими рукавами, а Мадонна – сукню від бренду Chopova Lowena. Співачка також натякнула, що готує новий проєкт.
Сходили на вечерю з Джулією, щоб обговорити мій фільм… До нас приєдналися ще кілька людей, — зазначила Мадонна під дописом в Instagram.
Після того, як був підтверджений роман Каньє та Джулії вони часто з’являються на публіці, залишаючись в центрі уваги медіа на початку цього року.
- Американська співачка Мадонна зустріла Новий рік у компанії близьких. Образ для святкування вона доповнила балаклавою від українського дизайнера Руслана Багінського.
- 9 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
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