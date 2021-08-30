Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram, попередньо видаливши більшість публікацій.
За словами виконавця, Universal заблокувала трек “Jail pt 2”. Це трек був записаний разом з репером DaBaby. Останній нещодавно спричинив скандал через свої висловлювання проти представників ЛГБТ-спільноти та ВІЛ-інфікованих. Також у створенні треку взяв участь Мерілін Менсон, якого звинувачують у домаганнях та зґвалтуванні. Обидва взяли участь у третій презентації альбому, яка днями відбулась у Чикаго.
Крім цього, весь альбом, за словами Веста, опублікували без погодження з ним. Музикант Kevin Abstract (Кліффорд Ян Сімпсон) назвав альбом неймовірним, але потім заявив, що припинить слухати “Donda”, оскільки його опублікували без згоди Каньє, та перепросив.
Користувачі писали в Instagram, що трек “Jail pt 2” доступний для прослуховування. Дехто зазначив, що блокування дійсно було і тривало якийсь час.
На момент публікації “Jail pt 2”, як і весь альбом, можна послухати в Spotify та Apple Music.
В Universal Music Group поки не відреагували на заяву музиканта. Видання Variety з посиланням на джерела в компанії повідомило, що там називають заяву Каньє “безглуздою”. У виданні також зазначили, що трек був недоступним до 13:00 за часом Східного узбережжя США (20:00 за київським часом). Видання зазначає, що найчастіше подібні ситуації виникають у випадках, коли є суперечності щодо авторських прав на твір, або за схожих причин.
Скандал з “Jail pt 2” став не першим, пов’язаним з виходом нового альбому Веста. Раніше репер Soulja Boy (ДеАндре Кортез Вей) заявив, що Вест видалив його куплет з треку “Donda”. Після цього він опублікував запис видаленого фрагменту:
Here’s my “Remote Control” verse. Fuck Kanye. #Donda pic.twitter.com/VXUUtFgCA7
— Soulja Boy (Draco) (@souljaboy) August 30, 2021
- Нагадаємо, що у неділю, 29 серпня, вийшов довгоочікуваний альбом Веста “Donda”, який репер назвав на честь своєї покійної матері.
- Згодом Вест випустив мерч з нагоди прем’єри десятого студійного альбому “Donda”.
- Як відомо, Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. ЗМІ повідомляють, що вони не передумали розлучатися.