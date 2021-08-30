Каньє Вест звинуватив компанію Universal у тому, що вона випустила його новий альбом "Donda" без його згоди.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram, попередньо видаливши більшість публікацій.

За словами виконавця, Universal заблокувала трек “Jail pt 2”. Це трек був записаний разом з репером DaBaby. Останній нещодавно спричинив скандал через свої висловлювання проти представників ЛГБТ-спільноти та ВІЛ-інфікованих. Також у створенні треку взяв участь Мерілін Менсон, якого звинувачують у домаганнях та зґвалтуванні. Обидва взяли участь у третій презентації альбому, яка днями відбулась у Чикаго.

Крім цього, весь альбом, за словами Веста, опублікували без погодження з ним. Музикант Kevin Abstract (Кліффорд Ян Сімпсон) назвав альбом неймовірним, але потім заявив, що припинить слухати “Donda”, оскільки його опублікували без згоди Каньє, та перепросив.

Користувачі писали в Instagram, що трек “Jail pt 2” доступний для прослуховування. Дехто зазначив, що блокування дійсно було і тривало якийсь час.

На момент публікації “Jail pt 2”, як і весь альбом, можна послухати в Spotify та Apple Music.

В Universal Music Group поки не відреагували на заяву музиканта. Видання Variety з посиланням на джерела в компанії повідомило, що там називають заяву Каньє “безглуздою”. У виданні також зазначили, що трек був недоступним до 13:00 за часом Східного узбережжя США (20:00 за київським часом). Видання зазначає, що найчастіше подібні ситуації виникають у випадках, коли є суперечності щодо авторських прав на твір, або за схожих причин.

Скандал з “Jail pt 2” став не першим, пов’язаним з виходом нового альбому Веста. Раніше репер Soulja Boy (ДеАндре Кортез Вей) заявив, що Вест видалив його куплет з треку “Donda”. Після цього він опублікував запис видаленого фрагменту: