Каньє Вест випустив новий трек для реклами навушників за участю Ша'Каррі Річардсон, американської спринтерки, яку усунули від Олімпіади в Токіо через куріння марихуани.

Про це повідомляє журнал GQ.

Каньє Вест готується до випуску свого десятого студійного альбому DONDA. Репер вже влаштував нічну вечірку-презентацію альбому в церкві Лас-Вегаса. Хоча раніше ходили чутки, що Каньє може дебютувати з новою піснею в рекламі для НБА.

Рекламний ролик починається з того, що Річардсон стає в колодки і готується до забігу.

Це реклама бездротових навушників бренду Beats. Репер на презентації представив коротку версію відео, а Beats By Dre показали фанатам розширену версію візуального онлайн-відео, в якій було трохи більше вокалу Каньє і репу про Бога.

А на сайті Genius вже з’явився повний список пісень і назва альбому – “Donda: With Child”.

“Donda”

“With Child”

“I Know God Breathed on This”

“Future Sounds”

“In God’s Country”

“God’s Country”

“Off the Grid”

“Keep Our Spirit Alive”

“Lord We Need You (Unreleased)”

“Welcome to My Life (Unreleased)”

“12,000 Acres”

“Our King”

“Glory”

“Wake the Dead”

“Praise God”

“New Body”

“Life of the Party”

“No Child Left Behind”

“Keep My Spirit Alive”

“Hurricane”

“Wash Us in the Blood”

“This Is the Glory (Unreleased)”

“Come to Life (Unreleased)”

“24”

“Believe What I Say”

Альбом “Donda” названо на честь матері Веста.