Про це повідомляє журнал GQ.
Каньє Вест готується до випуску свого десятого студійного альбому DONDA. Репер вже влаштував нічну вечірку-презентацію альбому в церкві Лас-Вегаса. Хоча раніше ходили чутки, що Каньє може дебютувати з новою піснею в рекламі для НБА.
Рекламний ролик починається з того, що Річардсон стає в колодки і готується до забігу.
Це реклама бездротових навушників бренду Beats. Репер на презентації представив коротку версію відео, а Beats By Dre показали фанатам розширену версію візуального онлайн-відео, в якій було трохи більше вокалу Каньє і репу про Бога.
А на сайті Genius вже з’явився повний список пісень і назва альбому – “Donda: With Child”.
- “Donda”
- “With Child”
- “I Know God Breathed on This”
- “Future Sounds”
- “In God’s Country”
- “God’s Country”
- “Off the Grid”
- “Keep Our Spirit Alive”
- “Lord We Need You (Unreleased)”
- “Welcome to My Life (Unreleased)”
- “12,000 Acres”
- “Our King”
- “Glory”
- “Wake the Dead”
- “Praise God”
- “New Body”
- “Life of the Party”
- “No Child Left Behind”
- “Keep My Spirit Alive”
- “Hurricane”
- “Wash Us in the Blood”
- “This Is the Glory (Unreleased)”
- “Come to Life (Unreleased)”
- “24”
- “Believe What I Say”
Альбом “Donda” названо на честь матері Веста.
- Відома американська модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії.
- Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.