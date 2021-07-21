Про це повідомляє журнал GQ.

Каньє Вест готується до випуску свого десятого студійного альбому DONDA. Репер вже влаштував нічну вечірку-презентацію альбому в церкві Лас-Вегаса. Хоча раніше ходили чутки, що Каньє може дебютувати з новою піснею в рекламі для НБА.

Рекламний ролик починається з того, що Річардсон стає в колодки і готується до забігу.

Це реклама бездротових навушників бренду Beats. Репер на презентації представив коротку версію відео, а Beats By Dre показали фанатам розширену версію візуального онлайн-відео, в якій було трохи більше вокалу Каньє і репу про Бога.

А на сайті Genius вже з’явився повний список пісень і назва альбому – “Donda: With Child”.

 

  • “Donda”
  • “With Child”
  • “I Know God Breathed on This”
  • “Future Sounds”
  • “In God’s Country”
  • “God’s Country”
  • “Off the Grid”
  • “Keep Our Spirit Alive”
  • “Lord We Need You (Unreleased)”
  • “Welcome to My Life (Unreleased)”
  • “12,000 Acres”
  • “Our King”
  • “Glory”
  • “Wake the Dead”
  • “Praise God”
  • “New Body”
  • “Life of the Party”
  • “No Child Left Behind”
  • “Keep My Spirit Alive”
  • “Hurricane”
  • “Wash Us in the Blood”
  • “This Is the Glory (Unreleased)”
  • “Come to Life (Unreleased)”
  • “24”
  • “Believe What I Say”

Альбом “Donda” названо на честь матері Веста.

  • Відома американська модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії.
  • Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.