Фото Вест опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Перший пост артист зробив три години тому. Репер доповнив написом лише перший, опублікований пост із зображенням ікони з Мойсеєм: “Ось хто ми є насправді”.
Після цього репер розмістив понад 40 різних ікон. На деяких з них лики святих зображені у вигляді чорношкірих людей. Інші картинки демонструють сцени воєн і насильства або зображують святих зі зброєю.
- Раніше кілька постів Уеста викликали особливий резонанс в Мережі. Наприклад, він зробив відео, на якій мочиться на статуетку “Греммі”. Також виконавець публікував фото президента Росії.
- Перед тим репер влаштував перформанс на річці після недільної служби в церкві. Він “ходив по воді” разом з дітьми, фото показала його дружина Кім Кардашьян.