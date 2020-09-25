Фото Вест опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Перший пост артист зробив три години тому. Репер доповнив написом лише перший, опублікований пост із зображенням ікони з Мойсеєм: “Ось хто ми є насправді”.

Після цього репер розмістив понад 40 різних ікон. На деяких з них лики святих зображені у вигляді чорношкірих людей. Інші картинки демонструють сцени воєн і насильства або зображують святих зі зброєю.