Каньє Вест зустрічався з Іриною Шейк ще до одруження з Кім Кардаш’ян

Каньє Вест та модель Ірина Шейк мали романтичні стосунки ще до одруження репера з Кім Кардаш’ян.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело.

Зазначається, що Вест зустрічався з Шейк недовго, але вона йому насправді подобалася. У 2010-му модель знялася в кліпі репера на трек Power, брала участь у показах його бренду. Також він згадав Шейк у своєму треку Christian Dior Flow.

Проте Ірина Шейк вирішила почати стосунки з футболістом Кріштіану Роналду. Тоді її роман з Вестом завершився.

“Каньє недовго зустрічався з Іриною до роману з Кім. Він переслідував її давним-давно. Для Каньє важливо підтримувати свій імідж. У нього скоро буде низка проєктів. Для кар’єри Шейк це також додатковий плюс”, – розповів інсайдер.

Водночас джерело з оточення Кардаш’ян повідомило, що вона зичить Весту щастя, але не впевнена, що він насправді зустрічається із Шейк.