Каньє Вест зустрічався з Іриною Шейк ще до одруження з Кім Кардаш’ян

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело.
Зазначається, що Вест зустрічався з Шейк недовго, але вона йому насправді подобалася. У 2010-му модель знялася в кліпі репера на трек Power, брала участь у показах його бренду. Також він згадав Шейк у своєму треку Christian Dior Flow.
Проте Ірина Шейк вирішила почати стосунки з футболістом Кріштіану Роналду. Тоді її роман з Вестом завершився.
“Каньє недовго зустрічався з Іриною до роману з Кім. Він переслідував її давним-давно. Для Каньє важливо підтримувати свій імідж. У нього скоро буде низка проєктів. Для кар’єри Шейк це також додатковий плюс”, – розповів інсайдер.
Водночас джерело з оточення Кардаш’ян повідомило, що вона зичить Весту щастя, але не впевнена, що він насправді зустрічається із Шейк.
Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.
Потім з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.
Пізніше стало відомо, що Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.
- 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.