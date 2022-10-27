Американського репера, продюсера та дизайнера Каньє Веста вигнали зі штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers - після того, як 26 жовтня він з'явився там без попередження.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Американський співак Ye (Каньє Вест) без попередження та без запрошення прибув до штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers, що знаходиться на Мангеттен-Біч.

З огляду на те, що Ye брав участь у несанкціонованій зйомці, двоє керівників Skechers після короткої розмови попросили покинути приміщення та вивели репера і його представників із будівлі.

“Skechers не розглядає і не має наміру працювати з Вестом. Ми засуджуємо його нещодавні висловлювання і не терпимо антисемітизму чи будь-якої іншої форми мови ненависті”.

У повідомленні зазначається, що обліковий запис репера в Instagram, який було заблоковано через антисемітські коментарі, відновив публікації у вівторок ввечері. Нове повідомлення, що демонструє знімок екрана текстового повідомлення, яке, вочевидь, було надіслано контактною особою у відомій юридичній фірмі, вказувало, коли Ye зможе відновити виробництво одягу та нового дизайну взуття. За даними видання, деталі повідомлення перевірити не вдалося.

Варто зазначити, що протягом кількох тижнів Каньє Вест робив антисемітські коментарі в інтерв’ю та соціальних мережах. Нещодавно співак написав допис у Twitter, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це – не антисемітизм, оскільки “чорні люди – насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомлення перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблокували за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його дописи вилучили.

Крім того, 25 жовтня Adidas розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

В Adidas заявили, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.

Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між неспортсменом і спортивним брендом”. Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.

Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.