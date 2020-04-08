Директор Міжнародного Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо заявив, що кіноогляд не буде проходити в онлайн-форматі, якщо пандемія коронавірусу триватиме до травня.

Про це повідомляє видання Variety.

На думку Фремо, душа і історія фестивалю пов’язані з живим форматом, а на онлайн можуть не погодитися правовласники.

“Що таке цифровий фестиваль або цифровий конкурс? Ми повинні спочатку запитати правовласників, чи згодні вони з таким форматом. Фільми Уеса Андерсона і Пола Верховена на екрані комп’ютера? Як ви відкриєте для себе фільми “Топ Ган: Меверік” або “Душа” Pixar десь ще, крім кінотеатру? Прем’єри цих картин були відкладені, щоб показ відбувся на великому екрані. Чому ми повинні показувати їх раніше, в інтернеті? ” – сказав Фремо.

Названі ним стрічки значаться в програмі 73-го Каннського кінофестивалю.

Він додав, що зміна фестивалю в онлайн-формат супроводжувалася б ризиком “піратських” витоків.

Фестиваль мав проходити з 12 по 23 травня. Зараз він перенесений на літо, точні дати проведення поки не визначені.