Каннський кінофестиваль не проводитиметься в червні через пандемію коронавірусу, але організатори продовжують вивчати різні варіанти дати проведення у 2020 році.

Про це повідомляє видання Variety.

“Після заяви президента Франції в понеділок, 13 квітня, ми змушені визнати, що перенесення 73-го Міжнародного Каннського кінофестивалю на кінець червня – початок липня, більше не є варіантом”, – йдеться в заяві організаторів.

19 березня повідомлялося, що фестиваль не відбудеться в травні, а дата проведення попередньо переноситься на кінець червня – початку липня.

Але тривале зростання числа жертв COVID-19 у Франції і в усьому світі, робить неможливим проведення фестивалі влітку.

У понеділок ввечері президент Франції Еммануель Макрон заявив, що фестивалі в країні будуть заборонені до середини липня.

Вересень робить проведення Каннського кінофестивалю проблематичним, оскільки цей місяць вже заповнений кінофестивалями в Венеції, Торонто і Сан-Себастьяні.

У жовтні в Каннах проводиться щорічна виставка Mipcom – в цьому році вона буде проходити до 15 жовтня.

Відзначається, що для організації та проведення Каннського фестивалю буде потрібно близько місяця.

Фестиваль мав проходити з 12 по 23 травня.