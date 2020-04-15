Про це повідомляє видання Variety.
“Після заяви президента Франції в понеділок, 13 квітня, ми змушені визнати, що перенесення 73-го Міжнародного Каннського кінофестивалю на кінець червня – початок липня, більше не є варіантом”, – йдеться в заяві організаторів.
19 березня повідомлялося, що фестиваль не відбудеться в травні, а дата проведення попередньо переноситься на кінець червня – початку липня.
Але тривале зростання числа жертв COVID-19 у Франції і в усьому світі, робить неможливим проведення фестивалі влітку.
У понеділок ввечері президент Франції Еммануель Макрон заявив, що фестивалі в країні будуть заборонені до середини липня.
Вересень робить проведення Каннського кінофестивалю проблематичним, оскільки цей місяць вже заповнений кінофестивалями в Венеції, Торонто і Сан-Себастьяні.
У жовтні в Каннах проводиться щорічна виставка Mipcom – в цьому році вона буде проходити до 15 жовтня.
Відзначається, що для організації та проведення Каннського фестивалю буде потрібно близько місяця.
Фестиваль мав проходити з 12 по 23 травня.
- Раніше директор Міжнародного Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо заявив, що кіноогляд не відбудеться в онлайн-форматі, якщо пандемія коронавірусу триватиме до травня.