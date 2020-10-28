Каннський міжнародний кінофестиваль через пандемію коронавірусу цього року відкрився у міні-форматі і з дотриманням санітарних заходів.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Захід відкрили на сцені Великого Театру Люмьера Палацу фестивалів П’єр Лескюр, Тьєррі Фремо і Давид Ліснар.

Були присутні також Клер Бургер, Деміен Боннар, Рашид Бухареб, Шарль Жілліберт і Деа Кулумбегашвілі. Вони увійшли до складу журі, яке присудить Золоту пальмову гілку короткометражним фільмам і призи Cinéfondation 28 і 29 жовтня.

“У часи пандемії кінофестиваль ще раз доводить любов до кіно, що виражається в життєздатності професіоналів, фільмів і в вашій присутності тут”, – сказав президент Каннського фестивалю П’єр Лескюр.

У травні фестиваль був скасований через пандемію, але в кінці жовтня організатори все-таки вирішили провести його міні-версію.

Тепер програму сильно скоротили – протягом трьох днів публіці представлять чотири повнометражні фільми, в той час як в травні мали показати 56 картин.

Так, на відкритті показали фільм французького режисера Еммануеля Курколя “Тріумф”. Також глядачі побачать японську картину “Справжні матері” Наомі Кавасе і грузинський фільм “Початок”.

У третій і завершальний вечір фестивалю покажуть фільм “Два” Альфреда Брюно Подалідеса.