Про це повідомляє видання Page six.

Зазначається, що зірка спільно з художником Chemical X створила відеоролик, у якому вона розповідає про свій інтимний орган. 28-річна модель вирішила у такий незвичний спосіб закликати людей любити свої тіла та пишатися ними.

У відеоролику Делевінь позує абсолютно оголеною та без макіяжу. Модель прикриває свої груди рукою і на тлі океану та розкішного заходу сонця роздумує про внутрішню силу.

“Моїм першим словом було “моє”. Для мене це означає саме моє – мою вагіну. У мене є вона. Вона моя і нічия інша. Я обираю, що мені робити з нею. І ніхто не може відняти у мене це право”, – зазначила зірка.

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Протягом тижня ролик зможуть переглянути усі охочі, а потім його продадуть на аукціоні у вигляді NFT. Кошти Кара пожертвує на благодійність.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.