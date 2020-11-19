Про це повідомляється на сайті та в Instagram-акаунті бренду

“Виконання місії з дестигматизації сексуальності — це не маленький подвиг, і ми не можемо не пишатися тим, що акторка, модель та активістка Кара Делевінь долучається до Лори ДіКарло (засновниці бренду — ред.) як співвласниця та радниця з творчих питань”, — йдеться в повідомлені.

Сама Делевінь розповіла, що цей бренд привернув її увагу через те, що він створений жінкою для жінок.

“Бачення Лори відбиває стільки того. Керівник — жінка, фокус — на жінках і їхньому задоволенні. Я дуже рада стати співвласницею та радницею з творчих питань, а також брати участь у творчій співпраці з Лорою та її командою. Їхні продукти, відзначені нагородами, переосмислюють те, як люди досліджують, переживають і сприймають своє задоволення”, — сказала вона.