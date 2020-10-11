Кардаш’ян пожертвувала $1 млн постраждалим у Нагірному Карабаху

Про це Кардаш’ян повідомила в Instagram.

Кардаш’ян оприлюднила відеозвернення, в якому назвала себе частиною глобальної вірменської нації.

Вона заявила, що пожертвувала $1 млн організації Armenia Fund, на допомогу постраждалим внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Кошти підуть на їжу, прихисток і лікування місцевого населення.

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Свої пожертви також внесли сестри Кім Кардаш’ян – Хлої та Кортні.

Історія конфлікту

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.