Кардаш’ян пожертвувала $1 млн постраждалим у Нагірному Карабаху

Про це Кардаш’ян повідомила в Instagram.
Кардаш’ян оприлюднила відеозвернення, в якому назвала себе частиною глобальної вірменської нації.
Вона заявила, що пожертвувала $1 млн організації Armenia Fund, на допомогу постраждалим внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.
Кошти підуть на їжу, прихисток і лікування місцевого населення.
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I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @armeniafund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. My thoughts and prayers are with the brave men, women and children. I want everyone to remember that despite the distance that separates us, we are not limited by borders and we are one global Armenian nation together. The @armeniafund is directly helping those that have been impacted during this critical time with humanitarian aid through food, shelter, and medical care. I will be donating $1M to assist their efforts on the ground and invite you to join me. Whether you are helping with just raising awareness and posting on social media or donating just $1, every bit helps. Let’s make this our most successful fundraiser ever. Thank you so much. 🇦🇲 ❤️💙🧡
Свої пожертви також внесли сестри Кім Кардаш’ян – Хлої та Кортні.
Історія конфлікту
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
- На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.
- Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
- 30 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану.
- У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі.