Про це пише People.

Подарунок реперша презентувала на приватній вечірці з нагоди дня народження чоловіка. Карди Бі вивела Offset на вулицю, прикриваючи йому очі руками, де і продемонструвала Lamborghini Aventador SVJ золотистого кольору, який коштує близько 350 000 євро.

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На честь дня народження Сіфусу також презентували торт, прикрашений коштовностями і 100-доларовими купюрами.