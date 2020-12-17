Про це пише People.
Подарунок реперша презентувала на приватній вечірці з нагоди дня народження чоловіка. Карди Бі вивела Offset на вулицю, прикриваючи йому очі руками, де і продемонструвала Lamborghini Aventador SVJ золотистого кольору, який коштує близько 350 000 євро.
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На честь дня народження Сіфусу також презентували торт, прикрашений коштовностями і 100-доларовими купюрами.
- Відомий репер Каньє Вест подарував на ювілей своєї дружини Кім Кардашьян голограму її померлого батька – Роберта Кардашьяна.