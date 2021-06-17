Про це повідомляє Just Jared.
Карді зазначила, що спочатку до неї звернувся з пропозицією приєднатися до фільму зірка франшизи Він Дизель.
Вона також не могла не сказати нічого, крім приємних слів про свого партнера по фільму: “Перебуваючи поруч з Віном я зрозуміла, він такий милий і зводить з розуму. Він змусив мене відчувати себе так комфортно, я просто в захваті від цього. Він крутий!”.
Карді Бі також розповіла про свого персонажа у фільмі та про те, що шанувальники можуть очікувати від неї.
“Мені подобається те, що я представляю таку могутню, сильну жінку. Вона просто така сучка. У неї є маленький трюк для вас”, – сказала зірка.
Крім того, офіційний YouTube-канал франшизи показав відео зі знімання, яке демонструє залаштункові кадри з Карди Бі.
- Касові збори фільму “Форсаж-9” за тиждень в міжнародному прокаті склали 127 млн доларів.