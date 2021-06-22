Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Просто хотів скористатися моментом, щоб сказати, що я гей. Вже давно збирався це зробити і, нарешті, відчуваю полегшення, позбувшись від цього тягаря. У мене дійсно найкраще життя, найкращі сім’я, друзі і робота, про які можна тільки мріяти”, – заявив Нассіб.

“Я лише думаю, що заявити про себе і привернути увагу – дуже важливо. Дійсно сподіваюся, що коли-небудь такі відео і в цілому процес камінг-ауту не стануть необхідністю, але до тих пір я докладу всіх зусиль і внесу свій вклад в розвиток культури прийняття і співчуття”, – додав він.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, оголошення Карла, зроблене протягом місяця гордості, було зустрінуте підтримкою ліги і його команди, які високо оцінили його сміливість.