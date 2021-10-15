Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Картину, що зветься “Дівчинка з повітряною кулею”, було порізано на безліч дрібних смуг з ініціативи самого Бенксі у фіналі торгів у 2018 році. Тоді цю картину продали за один мільйон фунтів стерлінгів. Одразу після закінчення торгів у дію було приведено шредер, вмонтований в раму.
Роботу, яка зараз називається “Любов у сміттєвому баку”, було продано за 18 582 000 фунтів ($25,4 млн), що більш ніж утричі перевищує її оцінювальну вартість (4-6 мільйонів фунтів стерлінгів) і є рекордом аукціону для художника.
- У Гонконзі на торгах аукціонного дому Christie’s було продано дві роботи британського вуличного художника Бенксі. Покупець заплатив трохи більше 8 мільйонів доларів.