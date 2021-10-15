Картина Бенксі "Любов у сміттєвому баку", яку частково було знищено вбудованим у рамку шредером, пішла з молотка на аукціоні Sotheby's за рекордну суму — 25,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Картину, що зветься “Дівчинка з повітряною кулею”, було порізано на безліч дрібних смуг з ініціативи самого Бенксі у фіналі торгів у 2018 році. Тоді цю картину продали за один мільйон фунтів стерлінгів. Одразу після закінчення торгів у дію було приведено шредер, вмонтований в раму.

Роботу, яка зараз називається “Любов у сміттєвому баку”, було продано за 18 582 000 фунтів ($25,4 млн), що більш ніж утричі перевищує її оцінювальну вартість (4-6 мільйонів фунтів стерлінгів) і є рекордом аукціону для художника.