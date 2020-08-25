Про це повідомляє The Art Newspaper.

За даними видання, це пов’язано з капітальним ремонтом в Букінгемському палаці й потребою тимчасового переміщення картин.

В результаті частина з них – 65 робіт — будуть представлені в Королівській галереї в лівому крилі палацу з 4 грудня до січня 2022 року.

З моменту появи в колекції картини могли побачити тільки офіційні гості або організовані групи в літній період. У колекції присутні полотна Рембрандта, Рубенса, Тиціана, Вермеєра, Енді Ворхола, Аніша Капура та інших художників.

Фото: The Royal Collection

Всього в колекції британської королівської сім’ї близько 7 тис. живописних робіт, 500 тис. гравюр і майже 30 тис. акварелей і малюнків. Її загальна вартість оцінюється приблизно в $13 млрд.