Картину вуличного художника Бенксі "Game Changer" продали на аукціоні Christie's за 16,758 мільйона фунтів стерлінгів (близько 23 мільйонів доларів). Це рекордна сума, за яку раніше продавали роботи художника.

Про фінальну ціну лота повідомили на сайті аукціону.

На картині “Game Changer” намальований хлопчик, який грає зі своєю лялькою-супергероєм – медсестрою Міжнародного Червоного Хреста.

Представник Christie’s Кетрін Арнольд зазначила, що вуличний художник “прекрасно вловив суть цього моменту: оскільки ми зосередили свою увагу на наших сім’ях і тих, кого любимо, ми висловлюємо подяку людям, які продовжують боротися на передовій проти COVID-19”.

Бенксі намалював цю картину на стіні університетської лікарні Саутгемптона в травні 2020 року. Це була свого роду подяка медперсоналу під час першої хвилі пандемії COVID-19.

Доходи від продажу каритини направлять на підтримку організацій охорони здоров’я та благодійних організацій по всій Британії.