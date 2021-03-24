Про фінальну ціну лота повідомили на сайті аукціону.
На картині “Game Changer” намальований хлопчик, який грає зі своєю лялькою-супергероєм – медсестрою Міжнародного Червоного Хреста.
Представник Christie’s Кетрін Арнольд зазначила, що вуличний художник “прекрасно вловив суть цього моменту: оскільки ми зосередили свою увагу на наших сім’ях і тих, кого любимо, ми висловлюємо подяку людям, які продовжують боротися на передовій проти COVID-19”.
Бенксі намалював цю картину на стіні університетської лікарні Саутгемптона в травні 2020 року. Це була свого роду подяка медперсоналу під час першої хвилі пандемії COVID-19.
Доходи від продажу каритини направлять на підтримку організацій охорони здоров’я та благодійних організацій по всій Британії.
- Новий витвір вуличного мистецтва в стилі невловимого графіті-художника Бенксі з’явився на будинку у Бристолі на вулиці Вейн. Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.
- Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.
- Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн фунтів стерлінгів ($9,8 млн).
- У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.
- Раніше повідомлялося, що Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.