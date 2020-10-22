Картину вуличного художника Бенксі "Покажи мені Моне" продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн ($9,8 млн).

Про це повідомляється в Twitter-акаунті аукціонного дому Sotheby’s.

Зазначається, що торги за полотно тривали всього 8 хвилин.

Як повідомляє CNN, в “Покажи мені Моне” Бенксі переосмислив картину французького імпресіоніста Клода Моне “Японський місток (Ставок з водяними ліліями)”.

Робота Бенксі відсилає до забруднення навколишнього середовища, оскільки на ній зображені візки із супермаркету і дорожній конус, скинуті в ставок.