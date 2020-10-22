Про це повідомляється в Twitter-акаунті аукціонного дому Sotheby’s.
Зазначається, що торги за полотно тривали всього 8 хвилин.
Як повідомляє CNN, в “Покажи мені Моне” Бенксі переосмислив картину французького імпресіоніста Клода Моне “Японський місток (Ставок з водяними ліліями)”.
Робота Бенксі відсилає до забруднення навколишнього середовища, оскільки на ній зображені візки із супермаркету і дорожній конус, скинуті в ставок.
- Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.