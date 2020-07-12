На лондонських онлайн-торгах аукціонного дому Сhristie's більш ніж за £17 млн (більше $22 млн) була продана картина "Тріумфальна арка" бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта.

Про це в своєму Twitter повідомляє аукціонний будинок Сhristie’s.

Картина стала топ-лотом онлайн-торгів аукціонного будинку Сhristie’s в Лондоні. Відзначається, що оцінна вартість полотна не перевищувала £ 9,5 млн ($ 12 млн).

На полотні зображено дерево на тлі зсиньо-зеленого листя каштана. Так художник передавав відчуття гармонії, єднання і цілісності. На сайті аукціонного дому вказується, що художник зобразив каштан і зумів “відобразити його сутність”.

Експерти вважають, що Магрітт зміг передати особливу візуальне схожість з відомою в усьому світі Тріумфальною аркою в Парижі.

Магрітт написав цю картину в 1962 році. З того моменту у неї змінилося вже три власники.