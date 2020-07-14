Рідкісна версія класичної відеоігри Super Mario Bros 1985 року було продано на аукціоні за рекордні $114 тисяч.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Новий картридж з рідкісною версією класичної відеоігри Super Mario Bros. 1985 року випуску був виставлений на аукціон та проданий анонімному покупцеві.

Сума покупки склала $114 тисяч. Таким чином, ця гра стала найдорожчою будь-коли проданою відеогрою. Попередній рекорд для виставленої на аукціон гри становив $100 тисяч доларів і також був встановлений грою серії Super Mario.

Super Mario Bros. — платформна відеогра, розроблена і видана компанією Nintendo в 1985 році. За сюжетом, головні герої гри — водопровідник Маріо і його брат Луїджі — відправляються в подорож у Грибне королівство, щоб знайти принцесу Піч, яку лиходій Боузер заточив в своєму замку. Після проходження випробувань та битви з Боузером головний герой знаходить принцесу, сюжет гри закінчується.

Ця гра занесена в “Книгу рекордів Гіннеса” як гра, яка розійшлася найбільшим тиражем в історії. Всього було продано 40,24 млн копій по всьому світу.

Така висока ціна гри на аукціоні пов’язана з тим, що її упаковка була абсолютно цілою. Фахівці зазначають, що зараз такі аукціонні предмети користуються високим попитом та виставляються на аукціони за великі суми, так само як і нові комікси Marvel або вінтажні фігурки “Зоряних воєн”.

“Повністю нові ігри з “старих запасів” пов’язані з усіма улюбленими ігровими брендами та компаніями, особливо якщо вони є рідкісними версіями, значно зросли в ціні. Це тому, що ці предмети міцно вкоренилися в пам’яті багатьох колекціонерів, яким зараз 30-40 років”, — зазначив експерт з ігор в дослідницькій компанії Amper Analysis Пірс Хардінг-Роллс.