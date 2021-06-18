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Каскадер Алекс Харвілл розбився на смерть при спробі побити світовий рекорд: відео

Каскадер Алекс Харвілл розбився на смерть при спробі побити світовий рекорд. Йому було 28 років.

П’ятниця, 18 червня 2021, 12:58

Про це повідомляє журнал People.

Мотоцикліст намагався досягти світового рекорду Гіннеса по найдовшому стрибку з рампи на мотоциклі на авіашоу Moses Lake в штаті Вашингтон. Для цього потрібно було, щоб Харвілл приземлився далі свого поточного рекорду в понад 100 метрів, який був встановлений в 2013 році.

Зазначається, що каскадер розбився, ледь не приземлившись на ґрунтовий насип, і впав зі свого мотоцикла.

Офіс шерифа графства Грант підтвердив, що Харвілл помер після того, як його доставили в лікарню, додавши, що йому проведуть розтин в п’ятницю, щоб підтвердити причину смерті.

У Харвілла залишилися дружина Джессіка і сини: чотирирічний Вілліс і місячний Вотсон.

Теги: Алекс Харвілл, відео, Каскадер, рекорд

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