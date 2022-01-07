Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST. 

Продовжуючи дух TNF «Never Stop Exploring», колекція “XX KAWS” містить ряд молодіжних чоловічих та жіночих предметів одягу, зокрема куртку “Retro Nuptse” 1996 року, а також аксесуари та сумки.

 

 

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Допис, поширений The North Face (@thenorthface)

Асортимент відзначається фірмовими абстрактними візерунками KAWS, акцентованими яскравою палітрою кольорів.

Колекція KAWS та The North Face “XX KAWS” буде доступна через офіційну мініпрограму та у 82 роздрібних магазинах, починаючи з 7 січня. Також у низці торгових центрів Китаю відкриються Pop-up магазини, де гості зможуть оглянути художню інсталяцію та придбати товар.

Колекція також буде доступна в інтернет-магазинах The North Face і деяких роздрібних магазинах з 17 лютого. 

 

 

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Допис, поширений користувачем @kaws

ДОВІДКА. Pop-up магазин — тимчасовий магазин, створений з метою привернення уваги потенційних покупців та підвищення продажів.