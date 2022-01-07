Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST.
Продовжуючи дух TNF «Never Stop Exploring», колекція “XX KAWS” містить ряд молодіжних чоловічих та жіночих предметів одягу, зокрема куртку “Retro Nuptse” 1996 року, а також аксесуари та сумки.
Переглянути цей допис в Instagram
Асортимент відзначається фірмовими абстрактними візерунками KAWS, акцентованими яскравою палітрою кольорів.
Колекція KAWS та The North Face “XX KAWS” буде доступна через офіційну мініпрограму та у 82 роздрібних магазинах, починаючи з 7 січня. Також у низці торгових центрів Китаю відкриються Pop-up магазини, де гості зможуть оглянути художню інсталяцію та придбати товар.
Колекція також буде доступна в інтернет-магазинах The North Face і деяких роздрібних магазинах з 17 лютого.
Переглянути цей допис в Instagram
ДОВІДКА. Pop-up магазин — тимчасовий магазин, створений з метою привернення уваги потенційних покупців та підвищення продажів.
- Раніше італійський модний бренд Gucci випустив колаборацію сумісно з американським брендом The North Face. У колекції представлено одяг, сумки та аксесуари для чоловіків та жінок.
- 16 грудня 2021 року американський бренд Supreme випустив нову колекцію одягу у співпраці з The North Face.
- Також американська компанія The North Face заявила, що не ініціювала позову проти художника Futura через логотип у вигляді атома, створений для лінії одягу і взуття FUTURELIGHT.
- Китайський бренд одягу CLOT у співпраці з американською компанією Levi’s, що спеціалізується на джинсовому одязі створили нову колекцію під назвою “Рік тигра”.
- Відомо, що італійський бренд Prada у співпраці з американським брендом AspenX випустили лімітовану колекцію лижного одягу. Вона стала частиною лінії спортивного одягу Prada Linea Rossa.