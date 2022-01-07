Американський бренд The North Face випустив колаборацію спільно з художником і дизайнером Браяном Доннеллі, відомим як KAWS. Лінійка зосереджена навколо концепції "Два мислення, одне бачення. Бачити світ поза межами".

Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST.

Продовжуючи дух TNF «Never Stop Exploring», колекція “XX KAWS” містить ряд молодіжних чоловічих та жіночих предметів одягу, зокрема куртку “Retro Nuptse” 1996 року, а також аксесуари та сумки.

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Асортимент відзначається фірмовими абстрактними візерунками KAWS, акцентованими яскравою палітрою кольорів.

Колекція KAWS та The North Face “XX KAWS” буде доступна через офіційну мініпрограму та у 82 роздрібних магазинах, починаючи з 7 січня. Також у низці торгових центрів Китаю відкриються Pop-up магазини, де гості зможуть оглянути художню інсталяцію та придбати товар.

Колекція також буде доступна в інтернет-магазинах The North Face і деяких роздрібних магазинах з 17 лютого.

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ДОВІДКА. Pop-up магазин — тимчасовий магазин, створений з метою привернення уваги потенційних покупців та підвищення продажів.