Кліп з’явився на відеохостингу Youtube.
Зйомки відбулися у місті Прип’ять. Саунд-продюсером кліпу на пісню “Острів” став RUNSTAR (Сергій Ранов), а режисеркою – Марія Коростельова.
“Ми – українці маємо знати правду про найбільшу техногенну катастрофу в історії нашої країни та всієї Європи. Задля цього KAZKA вирішили взяти участь в проєкті, в рамках якого ми записали пісню з використанням реальних звуків з унікальної бібліотеки Чорнобиля, зібраних командою ініціативи “АРТЕФАКТ”, – написала в Instagram вокалістка групи Саша Заріцька.
До слова, у межах проєкту “Звуки Чорнобиля” було записано альбом із 10 пісень, участь брали українські та зарубіжні артисти. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.
- Ветеранка війни на сході України Анастасія Шевченко, яка співає під псевдонімом СТАСІК, презентувала кліп на пісню “Не відводь очей“. “Не відводь очей” — це пісня-посвята Чорнобилю, яка була написала після відвідання співачкою зони відчуження.