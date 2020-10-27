Український гурт KAZKA представив кліп на нову пісню "Острів". Відеоробота знімалася у Зоні відчуження впродовж одного дня в рамках проєкту “Звуки Чорнобилю”.

Кліп з’явився на відеохостингу Youtube.

Зйомки відбулися у місті Прип’ять. Саунд-продюсером кліпу на пісню “Острів” став RUNSTAR (Сергій Ранов), а режисеркою – Марія Коростельова.

“Ми – українці маємо знати правду про найбільшу техногенну катастрофу в історії нашої країни та всієї Європи. Задля цього KAZKA вирішили взяти участь в проєкті, в рамках якого ми записали пісню з використанням реальних звуків з унікальної бібліотеки Чорнобиля, зібраних командою ініціативи “АРТЕФАКТ”, – написала в Instagram вокалістка групи Саша Заріцька.

До слова, у межах проєкту “Звуки Чорнобиля” було записано альбом із 10 пісень, участь брали українські та зарубіжні артисти. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.