Герцогиня Кембридзька не супроводжуватиме чоловіка, принца Вільяма на заході з нагоди відкриття статуї принцеси Діани.

Про це пише The Mirror та Express.

Зазначається, що 1 липня принци Вільям і Гаррі возз’єднаються задля відкриття пам’ятника своїй матері на території Кенсінгтонського палацу. Подія відбудеться в Лондоні на честь 60-річчя принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Водночас Кенсінгтонський палац був змушений значно скоротити список присутніх через COVID-обмеження. На заході будуть присутні принци Гаррі та Вільям разом з близькими родичами принцеси Уельської, скульптор Ян Ренк-Бродлі та ландшафтний дизайнер Піп Моррісон.

Герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон не супроводжуватиме чоловіка. Ця новина засмутила багатьох прихильників королівської сім’ї, адже Кетрін могла б посприяти зближенню Вільяма та Гаррі.

До речі, герцогиня Сассекська Меган Маркл також не поїде до Великої Британії на відкриття статуї принцеси Діани з нагоди 60-річчя з дня її народження.

Причини такого рішення Маркл не називають, але вона виступить на заході онлайн. Схоже, герцогиня поки не хоче залишати новонароджену доньку Лілібет з помічницями.