Фото вона опублікувала в Instagram.
На фото Кейт грається зі своєю дочкою Рані Роуз.
Прихильники акторки звернули увагу на її ідеальний плоский живіт та прекрасний прес.
Як відомо, в Хадсон є троє дітей, їй 42 роки. Нещодавно вона вирішила на певний час відмовитися від прикрас та макіяжу.
“Рані ще не зовсім розуміє мій розклад дня після тренування”, – написала Кейт під фото.
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Фото вподобали понад 145 тисяч користувачів, залишивши сотні коментарів.
- Голлівудські зірки Кейт Хадсон і Крейг Робінсон знімуться в новому фентезійному трилері “Кривавий місяць” від Ани Лілі Амірпур і Джона Лешера.