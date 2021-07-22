Голлівудська актриса Кейт Хадсон похизувалася ідеальними формами в бікіні, граючись з дворічною дочкою.

Фото вона опублікувала в Instagram.

На фото Кейт грається зі своєю дочкою Рані Роуз.

Прихильники акторки звернули увагу на її ідеальний плоский живіт та прекрасний прес.

Як відомо, в Хадсон є троє дітей, їй 42 роки. Нещодавно вона вирішила на певний час відмовитися від прикрас та макіяжу.

“Рані ще не зовсім розуміє мій розклад дня після тренування”, – написала Кейт під фото.

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Фото вподобали понад 145 тисяч користувачів, залишивши сотні коментарів.